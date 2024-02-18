 مسئول هندي: نحتاج إلى النمو بمعدل ما بين 9 لـ10% للوصول للرقم المستهدف بحلول 2047 - بوابة الشروق
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مسئول هندي: نحتاج إلى النمو بمعدل ما بين 9 لـ10% للوصول للرقم المستهدف بحلول 2047

مومباي - د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:14 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:14 م

قال أميتاب كانط كبير ممثلى الهند لدى مجموعة العشرين والرئيس التنفيذي السابق لشركة إن أي تي أي آيوج، اليوم الأحد، إن الهند تحتاج إلي نمو اقتصادى بمعدل سنوي يتراوح ما بين 9 إلى 10 في المئة لحوالي ثلاثة عقود، ومواصلة الابتكارات لتصبح أقتصادا بقيمة 35 تريليون دولار بحلول عام 2047.

ونقلت وكالة برس ترست أوف إنديا عن كانط قوله، خلال خطاب له في جلسة ضمن فعاليات أسبوع مومباي للتكنولوجيا الذي استضافته جمعية رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مومباي "نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبحلول عام 2027 سوف نتجاوز اليابان وألمانيا لنصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وهدفنا هو أنه بحلول الوقت الذي نبلغ فيه عامنا المئة في عام 2047، من الضروري أن تملك الهند اقتصادا بقيمة 35 تريليون دولار أمريكي"

وأوضح كانط أن ذلك يعني أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


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