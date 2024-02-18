بوريل: إسرائيل لا يمكنها هزيمة حماس بالقتال

قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها هزيمة "حماس" بالقتال.

وشدد بوريل، على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف بوريل: "إذا أردنا أن نلعب دوراً جيوسياسياً في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحاداً، كما هو الحال في الملف الأوكراني. لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة".

وذكر أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني.

وشدد المسئول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ليس عسكريا".

وتابع: "حماس عبارة عن فكر ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر تقديم فكر أفضل. وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا في سلام وأمن".