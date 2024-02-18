عمرو يوسف يعلن عن مشاركته في موسم عيد الفطر بفيلم «شقو»

قال الفنان عمرو يوسف، إنه يشارك في موسم عيد الفطر بفيلم "شقو"، الذي يتعاون فيه مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأضاف، خلال لقاء على هامش أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، أنه سعيد بالتعاون مع الفنانة يسرا في هذا العمل، مشيرا إلى أنه تشرف بالوقوف أمامها، كما تعاون في العمل مع الفنانة دينا الشربيني وأمينة خليل والفنان محمد جمعة والفنان محمد ممدوح.

ويجسد عمرو يوسف دور بلطجى يرتكب عدة جرائم ضمن أحداث فيلمه الجديد، حيث يقوم يوسف باقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماظ الموجود على متنه بمشاركة عدد من الأصدقاء.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدورأحداث الفيلم فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.