شرطة البيئة والمسطحات تنظم عروضا مائية بالمسطح المائي بنهر النيل احتفالا بعيد الشرطة الـ72

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة صباح اليوم الأحد، احتفالاً بالمسطح المائي بنهر النيل، في اطار احتفالات الذكرى الـ72 لعيد الشرطة؛ تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وتضمن الحفل - الذي أقيم بمقر ادارة العمليات والتأمين بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحضور عدد من القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، والمصابين، والقيادات الصحفية - عددا من العروض المائية لشرطة البيئة والمسطحات، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري، باستخدام أحدث المعدات المزينة بالأعلام، بمصاحبة وعزف لموسيقات الشرطة، والالتفاف حول نافورة النيل، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذي تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائي على مستوى الجمهورية، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

وأبرزت العروض الشيقة التي تضمنها الاحتفال، الدور الحيوي الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك المهام المنوط بها رجال الادارة في مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والثروة السمكية، ونهر النيل، والثروة الزراعية، والملاحة الداخلية، وتأمين العائمات السياحية، وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.

كما تضمن الاحتفال تنفيذ بيان عملي تمثل في حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائي لنهر النيل، للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، وكذلك التعامل مع الحرائق، ومواجهة اعتداء مسلح على يخت يستقله أحد الشخصيات المهمة، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللانشات، ومنها اللانش الفايبر جلاس الساحلي، واللانشات المطاط، ولانشات الريب، وكذلك الاسعاف النهري الفيبر، بالاضافة الى الموتوسيكلات المائية.

واختتمت العروض بالباراشوت الطائر، وحمل علم الجمهورية، قبل أن يقوم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة بتسليم الهدايا لعدد من أسر الشهداء والمصابين.