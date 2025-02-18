رئيس الوزراء: نتطلع لإنشاء خط رورو سريع بين موانئ مصر وكرواتيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون من خلال خلق تحالفات اقتصادية جديدة.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين، اليوم الثلاثاء، أن «الأمر يفتح أبواب التعاون الثنائي ومع مختلف الدول الأخرى، للتصدير لكل الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، عبر التصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة».

وأعرب عن تطلعه لإنشاء خط رورو سريع بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستفادة من إمكانات الدولتين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.

وأكد أن الدولة المصرية سعت جاهدة لدعم التعاون مع مختلف الدول، عبر إقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ لتيسير مناخ أداء الأعمال.

ولفت إلى «إطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادرات دعم القطاع الخاص، وإقامة عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كل ربوع الجمهورية، بعد تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية».

وأوضح أن تلك الإجراءات تواكبت مع إقامة مشروعات أخرى بمختلف المجالات، وتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط؛ لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات الطرق والسكك الحديد المتطورة والكباري، لتنقل ما ننتجه بيسر وكفاءة إلى الأسواق العالمية.