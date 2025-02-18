 إحباط عملية جلب وتهريب مخدرات بقيمة 850 مليون جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2025 4:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إحباط عملية جلب وتهريب مخدرات بقيمة 850 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 4:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 4:20 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى جلب مخدرات بهدف إعادة تهريبها لإحدى الدول، وتقدر قيمتها بحوالى 850 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى" جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

ضبط الأمن 7 متهمين -وتبين تواجد الأخير خارج البلاد- وبحوزتهم (700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو، 3 سيارات، مبالغ مالية، عملات أجنبية ومحلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الهارب بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

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