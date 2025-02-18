 القاهرة الإخبارية: وصول معدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القاهرة الإخبارية: وصول معدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 6:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 6:24 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوصول معدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعد نجاح الجهود المصرية القطرية تمهيدًا للبدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

وقالت القناة، إن معدات إعادت الإعمار ورفع الهدم وكرافانات الإعاشة إلى قطاع غزة للبدء في عملية إعادة إعادة الإعمار في القطاع.

وأضافت المعدات بدأت بالفعل في تمهيد الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني.

وأوضحت أن معدات إعادة الإعمار تتجه صوب جنوب قطاع غزة لبدء عملها في المناطق الأكثر تضررًا.

وكانت هذه المعدات الثقيلة قد بدأت دخول قطاع غزة من معبر رفح صباح اليوم الثلاثاء.

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