الجامعة العربية: إقامة الدولة الفلسطينية الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة

أكدت جامعة الدول العربية، أن دعم الحقوق الفلسطينية العادلة وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء الكرواتي، على الرفض العربي لأطروحات التهجير، مطالبا كرواتيا بأن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية.

وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن أبو الغيط بحث مع بلينكوفيتش سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه إلى تطوير المواقف الكرواتية بصورة إيجابية لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.