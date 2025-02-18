مقتل 4 جنود باكستانيين في اشتباك بشمال غرب البلاد

نصب مسلحون في باكستان كمينا خلال الليل للقوات الأمنية، التي كانت تتعامل مع هجوم سابق على شاحنات مساعدات في شمال غرب البلاد، مما أدى لحدوث اشتباك أسفر عن مقتل أربعة جنود، حسبما أعلن المسئولون اليوم الثلاثاء.

ووقع الكمين بعد ساعات من إرسال تعزيزات للتعامل مع هجوم أمس الاثنين على قافلة شاحنات مساعدات، قٌتل خلاله سائق ومسئول أمني في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا.

كما أصيب بعض أفراد الأمن في الكمين بمنطقة كورام، التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا خلال الأشهر الماضية في اشتباكات بين القبائل الشيعية والسنية، وفقا لما قاله مسئولون.

وقالت السلطات إن عددا من الشاحنات التي كانت في طريقها إلى مدينة باراتشينار الرئيسية في كورام تعرضت للنهب والحرق.