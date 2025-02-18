تمكنت وحدات الحرس البحري في تونس من إنقاذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسية أجنبية في المنطقة البحرية بمدينة بنزرت.



واستطاعت وحدات الحرس البحري بمنطقة سيدي مشرق، التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت بإقليم الشمال، أثناء تمشيطهم لسواحل مرجع النظر، نجدة وإنقاذ 7 أشخاص من جنسية أجنبية، وذلك بعد أن واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم الإبحار خلسة يوم 6 فبراير 2025 انطلاقا من إحدى المدن الساحلية بدولة مجاورة.

وجرى إدخال المهاجرين إلى الميناء، حيث تولت فرق الحماية المدنية إسعافهم، قبل نقلهم إلى المستشفى الجهوي ببنزرت لتلقي الرعاية اللازمة.