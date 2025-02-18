 تونس.. وحدات الحرس البحري تنقذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسية أجنبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس.. وحدات الحرس البحري تنقذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسية أجنبية


نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 7:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 7:16 ص

تمكنت وحدات الحرس البحري في تونس من إنقاذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسية أجنبية في المنطقة البحرية بمدينة بنزرت.

واستطاعت وحدات الحرس البحري بمنطقة سيدي مشرق، التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت بإقليم الشمال، أثناء تمشيطهم لسواحل مرجع النظر، نجدة وإنقاذ 7 أشخاص من جنسية أجنبية، وذلك بعد أن واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم الإبحار خلسة يوم 6 فبراير 2025 انطلاقا من إحدى المدن الساحلية بدولة مجاورة.

وجرى إدخال المهاجرين إلى الميناء، حيث تولت فرق الحماية المدنية إسعافهم، قبل نقلهم إلى المستشفى الجهوي ببنزرت لتلقي الرعاية اللازمة.


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