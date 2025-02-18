تحذير من السفارة الأمريكية في لبنان لمواطنيها يوم تشييع حسن نصرالله

دعت السفارة الأمريكية لدى بيروت، مواطنيها إلى تجنب منطقة بئر حسن، بما في ذلك مطار بيروت، يوم الأحد 23 فبراير، بالتزامن مع تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وحثت السفارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، على توخي الحذر بالقرب من أية تجمعات كبيرة ومتابعة الأخبار المحلية للحصول على التحديثات.

ICYMI – Security Alert from U.S. Embassy Beirut, February 10, 2025.https://t.co/jb32ySBlJg — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) February 18, 2025

من جهتها، أفادت المديريّة العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بتعليق حركة الطيران لـ4 ساعات خلال تشييع نصرالله، يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، صباح الثلاثاء، أعلنت المديرية إغلاق المطار وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار بتاريخ 23 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا (بالتوقيت المحلي).

والأسبوع الماضي، كشف حزب الله تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل في سلسلة غارات العام الماضي.

وقال منسق اللجنة العليا لمراسم التشييع علي ضاهر، في مؤتمر صحفي، إن المراسم ستنطلق الأحد 23 فبراير الجاري، في مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت، عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن برنامج التشييع سيستمر نحو ساعة، ويبدأ بتلاوة قرآنية، ثم عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد «حزب الله»، قبل دخول نعشي نصر الله وصفي الدين على آلية مخصّصة.

بعد ذلك، سيلقي الأمين العام للحزب نعيم قاسم كلمة تأبينية، يعقبها أداء صلاة الجنازة، ثم تنطلق مسيرة التشييع إلى أماكن الدفن.

وأشار ضاهر إلى أن نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم ستشارك في مراسم التشييع، سواء بوفود رسمية أو عبر وفود شعبية.

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر من العام نفسه.