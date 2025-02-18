الكرملين: روسيا مستعدة لحل مشكلات إيران النووية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بدء المحادثات الروسية الأمريكية لن يكون له تأثير على تعاون موسكو مع طهران.

وأضاف بيسكوف أن روسيا مستعدة لمساعدة ايران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النووي - حسب وكالة تاس الروسية.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرح أمس، إن طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تسمح بأي تهاون في هذا الصدد.

وأضاف بقائي: "برنامج إيران النووي السلمي مستمر، وهو قائم على مدى العقود الثلاثة الماضية على أساس حقوق إيران بصفتها عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. بالتأكيد لن نظهر أي تهاون في هذا الصدد".

وتنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض المباحثات الأمريكية الروسية لحل القضايا العالقة بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي مساء اليوم وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأمريكي.



