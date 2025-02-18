لافروف: المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أعرب لافروف، عن امتنان بلاده لقيادة المملكة العربية السعودية؛ على إتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين.

وأوضح أن «روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشئون الاقتصادية».

ولفت إلى أن المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض كانت «مفيدة»، قائلًا إن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي «بشكل أفضل».

وأشار لافروف، إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضمان سرعة تعيين سفيريهما في موسكو وواشنطن.

وأكد أن روسيا وأمريكا اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية في المستقبل، مشيرا إلى أنه تم تعيين المفاوضين لذلك.

وقال إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، مؤكدًا أن «المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة».

وصرح أنهم «أوضحوا للجانب الأمريكي أن ظهور قوات الناتو في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا».

وأضاف: «لمنع نسف إقامة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، يتعين علينا إقامتها، وهذا ما فعلناه اليوم، وبصراحة، لم تكن من دون نجاح. لم نناقش كل ما لا يزال يفرقنا، لكن الرئيسين حددا النهج المفاهيمي لمزيد من العمل خلال محادثتهما الهاتفية».

واختتم تصريحاته بالقول: «لقد شعرنا بالعزم الكامل والموقف المحدد من جانب زملائنا الأمريكيين لدفع هذه الحركة إلى الأمام، كما وجه الرؤساء، بشكل نشط، وسوف نفعل ذلك أيضا».