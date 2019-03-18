انتقادات لقيام نيكاراجوا باعتقال أكثر من 100 محتج

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انتقد نشطاء حقوق إنسان ودبلوماسيون، بشدة حكومة نيكاراجوا إثر اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرات مطلع الأسبوع.

وقالت السفارة الإسبانية في العاصمة ماناجوا إن اعتقال متظاهرين وصحفيين ينتقدون الحكومة يهدد حوار السلام في تلك الدولة المضطربة في أمريكا الوسطى.

ودعت السفارة في بيان أصدرته الأحد، جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل لحل سلمي.

وأدان نائب رئيس كوستاريكا المجاورة إبسي كامبل "القمع والاستخدام التعسفي للقوة من قبل سلطات نيكاراجوا" في تغريدة عقب احتجاجات يوم السبت.

وكان قد تم إطلاق سراح العديد من المحتجزين في وقت لاحق ، وفقًا لمقطع مصور تمت مشاركته عبر الإنترنت من حانب مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان.

وطالب المركز بإطلاق سراح أكثر من 700 سجين سياسي لا يزالون يقبعون خلف القضبان.

كانت الاضطرابات قد بدأت في شهر أبريل الماضي باحتجاجات على إصلاحات اجتماعية، و تراجعت الحكومة عنها، لكن الحركة الاحتجاجية تنامت وبدأت تطالب باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص قد قتلوا في أعمال عنف جرت بعد ذلك، حيث قامت الشرطة وأنصار أورتيجا بتعقب منتقديه.