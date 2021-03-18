ضبط صيدلي متهم بالنصب على 4 مواطنين في 7 ملايين جنيه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط صيدلي حر؛ متهم بالنصب على 4 مواطنين في ملايين الجنيهات بدعوى شراء أجهزة طبية لهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية من ضبط صيدلي حر، 42 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في 7 ملايين جنيه.

وتبين أن المتهم نصب على 4 مواطنين وتحصل منهم على نحو 7 ملايين جنيهًا مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم، ثم ماطل ولم يشتر الأجهزة، فيما جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6657 جُنح أول الزقازيق لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.