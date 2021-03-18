 الخارجية الصينية تعلق على معلومات حول لقاء محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي - بوابة الشروق
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الخارجية الصينية تعلق على معلومات حول لقاء محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي

وكالات
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 11:59 ص

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن موضوع اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ليس على جدول الأعمال.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس، أن موضوع اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ليس على جدول الأعمال في المباحثات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، أنه من الممكن خلال الحوار بين الجانبين الأمريكي والصيني، مناقشة أي قضية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك اللقاءات رفيعة المستوى.

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