قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتبع سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في استرضاء إيران ووضعها وسط اهتمامات الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يمهد الطريق أمام إيران لصنع السلاح النووي.

وأضاف بومبيو، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وضعت ضغطًا عظيمًا على النظام الإيراني، وأضعفته بتقليل الدعم لحزب الله والمليشيات العراقية، معربًا عن أمله بأن يتواصل الضغط على النظام الإيراني.

وذكر أن إدارة ترامب انتهجت سياسة واضحة تجاه اليمن، تشمل وقف إيران دعمها للإرهابيين الذين يعرضون الأمريكيين للخطر، متابعًا: «مادامت إيران تنقل الأسلحة لليمن فالنزاع يستمر، وآمل أن تستمر الإدارة الجديدة في جهودنا لمكافحة الإرهاب هناك».

وذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن إدارة ترامب قدمت المليارات من الدولارات والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، موضحًا أنها بذلت جهدًا دبلوماسيًا؛ لإنهاء الأزمة المعقدة التي واجهها اليمن على مدار سنوات.

وأعرب عن أمله في تعزيز إدارة ترامب علاقاتها مع دول الخليج؛ باعتبارها حليفة للولايات المتحدة، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات يؤدي لازدهار وأمن أكبر لشعوب الشرق الأوسط.