بوتين: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو فعلت الكثير لتحسين أوضاع الناس في شبه جزيرة القرم فكان من الضروري إخراج القرم من الوضع السيء الذي كانت فيه.

وأضاف بوتين، في كلمة له بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم، مساء اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا نفذت ضد الانقلابيين والنازيين الجدد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية سكان إقليم دونباس من الإبادة الجماعية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.