محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يشهدان ختام فعاليات الملتقى الفني للجامعات المصرية والعربية

شهد محافظ قنا أشرف الداودى ورئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوي حفل ختام فعاليات الملتقى الفني التاسع عشر للجامعات المصرية والعربية، الذي نظمته جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأشرف الداودي محافظ قنا والدكتور عمرو عزت سلامه الامين العام لاتحاد الجامعات والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمشاركة 11 جامعة مصرية وعربية .



جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات ورؤساء الوفود المشاركة وطلاب 10 جامعات مصرية وجامعة تعز اليمنية.



أكد محافظ قنا على أهمية هذه الفعاليات الفنية التي تهدف الى نشر الوعى الثقافي وغرس القيم الوطنية لدى أبنائنا الشباب من طلبة وطالبات الجامعات المشاركة، لافتا ان احتضان جامعة جنوب الوادي للفنون والثقافة من خلال فعاليات الملتقى الفني التاسع عشر الذى نظمته جامعة جنوب الوادى، يعد وسيلة لإبراز المواهب الطلابية من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والتي تتسم بالروح التنافسية الرائعة التي ظهرت بين المواهب الطلابية المشاركة.



وأوضح "الداودى" بأن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقوم بعملية تنمية شاملة وتوفير كافة الخدمات في قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تسعى المحافظة جاهدة لخلق وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من خلال تمويل المشروعًات الصغيرًة والمتناهية الصغر مما ساهم بشكل كبير في القضاء على معدلات البطالة وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشى وتوفير مصدر دخل مستدام بقرى ونجوع المحافظة.



ومن جانبه أوضح رئيس الجامعة بان الملتقى الفني التاسع عشر الذي نظمه جامعة جنوب الوادى يشكل محورا هاما فى تناقل الخبرات والثقافات والرؤى في كافة المجالات و تحقيق التواصل والتكامل بين الاشقاء في مختلف الجامعات المشاركة، مؤكدا على أهمية الأنشطة الطلابية والتي تعد جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، واضاف بان الجامعات المشاركة في ملتقى هذا العام هي جامعات (الازهر والمنوفية وعين شمس وأسيوط وقناة السويس وكفر الشيخ وطنطا ومصر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد العبور وجامعة جنوب الوادي) بالإضافة الى جامعة تعز اليمنية.



وشهد الحفل استعراضات للمواهب الفنية لجامعات ( تعز اليمنية وعين شمس وجنوب الوادى) ، وفى نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة بتسليم محافظ قنا درع الملتقى تقديرا لجهوده ودعمه الدائم للجامعة، كما تسلم دروع « معهد العبور وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تعز اليمنية».