فريق عمل مباردة حياة كريمة ينتهي من حصر احتياجات 23 قرية في مطروح

أنهى فريق عمل مبادرة" حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية أعماله في محافظة مطروح، والتي استمرت ثلاثة أيام.

وتم عقد لقاءات مع رؤساء المدن والقرى، التي تم اختيارها ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، بعدد 23 قرية لتحديد احتياجاتها؛ تمهيدا لتنفيذ تلك المرحلة قريبا.

والتقى فريق عمل المبادرة مع مديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لعدد من القرى التي تم اختيارها؛ للوقوف على آراء المواطنين واحتياج القرى، من خلال تأكيد الحوار المجتمعي، والمشاركة الشعبية في وضع وحصر جميع المطالب، والاحتياجات الخاصة بكل قرية؛ تفعيلا لتوجيهات خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية، ومنسق عام المبادرة بمطروح، أن فريق عمل مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية برئاسة عادل لطفي مدير التخطيط، قام موخرا بزيارة قرى القصر والمثاني، والاستماع للأهالي وكافة المطالب والاحتياجات المقترحة، في القطاعات الخدمية والبنية التحتية؛ تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.