المفوضية الأوروبية: بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت فون دير لاين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن المفوضية ستتقدم بمسار الانضمام الأوكراني ، لافتة إلى أنه تم تخصيص 300 مليون يورو لأوكرانيا .

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قد قالت في وقت سابق،إن الطريقة التي نرد بها اليوم على الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا ستحدد مستقبل أوكرانيا وكذلك مستقبل اتحادنا .

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلص من اعتماده على روسيا للحصول على الطاقة وأن الأحداث الأخيرة جعلت الاتحاد يواجه مسئولياته في مواجهة واقع جديد .