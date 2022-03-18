 المفوضية الأوروبية: بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

أ ش أ:
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 2:15 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 2:15 م

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي .
وأوضحت فون دير لاين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن المفوضية ستتقدم بمسار الانضمام الأوكراني ، لافتة إلى أنه تم تخصيص 300 مليون يورو لأوكرانيا .
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قد قالت في وقت سابق،إن الطريقة التي نرد بها اليوم على الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا ستحدد مستقبل أوكرانيا وكذلك مستقبل اتحادنا .
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلص من اعتماده على روسيا للحصول على الطاقة وأن الأحداث الأخيرة جعلت الاتحاد يواجه مسئولياته في مواجهة واقع جديد .

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