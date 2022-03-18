إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان في المنيا

شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا، إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا لانخفاض الأسعار عن الأسواق الخارجية بنسبة وصلت إلى 30%.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم أخذ تعهدات للنزول بالأسعار داخل المعارض بنسبة لا تقل عن ٣٠٪، وهو ما لاقى رضا واستحسان من المواطنين.

وأضاف أن المعرض تشهد رواجا كبيرا ، خاصة وأن الأسعار في ارتفاع بسبب الأزمة العالمية، وتم الاتفاق مع التجار على ثبات الأسعار أكبر فترة ممكنة.

ومن جانبه، افتتح مساء أمس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، معرض "أهلا رمضان"، بشارع المحطة بمدينة المنيا، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس المدينة، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية وممثلي الجهات المشاركة من جهاز الخدمة الوطنية وامان ومبادرة كلنا واحد وعدد من نواب البرلمان.

واطمأن المحافظ، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، مشدداً على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يضم المعرض جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها، مشيراً الى أن المعرض يقدم المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 20% - 30%.

وقال المحافظ، إن المعرض يأتي في إطار استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض والتي ستصل إلى 6 معارض بمراكز: مغاغة، وبني مزار، وسمالوط، والمنيا، وأبو قرقاص، وملوي ، إلى جانب الشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيراً الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.بالإضافة لقيام مديرية التموين ومباحث التموين بتحرير عدة محاضر متنوعة للمخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ومقام على مساحة 600 متر ويضم 23 عارضا من مختلف الشركات التجارية، والمعارض قائم حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكداً أنه يتم المتابعة المستمرة لمدى التزام المشاركين بالمعارض بقوائم الأسعار، وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية.