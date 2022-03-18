الخارجية الروسية: روسيا سترد على جميع عمليات طرد دبلوماسييها غير المبررة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو سترد على جميع عمليات الطرد غير المبررة للدبلوماسيين الروس.



وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق (تليجرام): "سنرد بذات الطريقة على جميع عمليات طرد الدبلوماسيين الروس غير المبررة".



وأعلنت بلغاريا، في وقت سابق، عشرة دبلوماسيين روس غير مرغوب بهم، بينما أعلنت لاتفيا وإستونيا أن كلا منهما ستطرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية.



كما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، أربعة من موظفي السفارة الروسية لديها أشخاصًا غير مرغوب بهم، متهمة إياهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.



على الجانب الآخر، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، منع الدبلوماسيين والمسئوليين الروس والبيلاروس من دخول المقار والمباني الخاصة بالبرلمان.



وذكرت ميتسولا، في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اعتبارًا من اليوم، يتم منع الموظفين والدبلوماسيين والحكوميين الروس والبيلاروس من دخول مباني ومقار البرلمان الأوروبي"، كما شددت على أنه لا مكان في البرلمان "لأولئك الذين يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطي"، بحسب قولها.



يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.