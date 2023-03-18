بعثة الأهلي تغادر مطار جاروا بعد الفوز على القطن الكاميروني

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار جاروا منذ قليل في طريق عودتها إلى القاهرة.

وحرصت داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على التواجد في مطار جاروا مع البعثة إلى موعد المغادرة، وفي حضور مندوب من نادي القطن.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.