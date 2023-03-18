تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره إيفرتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وسجل هدفي تشيلسي جواو فيليكس في الدقيقة 52 وكاي هافيرتز في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

فيما أحرز هدفي إيفرتون عبد الله دوكوري وإليس سيمز في الدقيقتين 69 و89، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، رفع فريق تشيلسي رصيده للنقطة 38 في المركز العاشر، فيما وصل رصيد فريق إيفرتون إلى النقطة 26 في المركز الخامس عشر.