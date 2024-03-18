كهربا عن صفقتي إمام عاشور وعبدالله السعيد: فرق السماء من الأرض

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قال محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي أقوى بكثير من انتقال عبدالله السعيد للزمالك.

وتواجد الثنائي عبدالله السعيد وكهربا في حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يعرض على قناة «Mbc» مصرعقب أذان المغرب.

وقال كهربا في تصريحات خلال البرنامج: «صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي أقوى بكثير من صفقة عبدالله السعيد وفرق السماء من الأرض».

ورفض التعليق على صورة شيكابالا قائلًا: «معنديش حاجة أقولها لشيكابالا».

ويستضيف رامز جلال في برنامجه هذا الموسم، عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، وشهدت حلقة اليوم تواجد عبدالله السعيد وكهربا.