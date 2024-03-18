 سفارتا بريطانيا في موسكو وكييف تدحضان تقارير روسية عن وفاة الملك تشارلز - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مارس 2024 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سفارتا بريطانيا في موسكو وكييف تدحضان تقارير روسية عن وفاة الملك تشارلز

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:41 م
رفضت السفارتان البريطانيتان في موسكو وكييف اليوم الإثنين، تقارير إعلامية روسية تزعم وفاة الملك تشارلز الثالث.

وقال منشور كبير ذو خلفية حمراء في صفحة سفارة  المملكة المتحدة في روسيا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن "التقارير حول وفاة الملك تشارلز مزيفة"، وكانت المعلومات متاحة أيضا باللغة الروسية.

وتم كتابة هذه الجملة فوق منشور مستطيل بخلفية حمراء، وإن كانت أصغر من تلك الموجودة على صفحة سفارة المملكة المتحدة في روسيا، ومتاحة باللغتين الإنجليزية والأوكرانية.

ويشار إلى أن التقارير الكاذبة انتشرت في البداية بعد ظهر اليوم الإثنين، على الجزء الناطق بالروسية من الإنترنت، دعمته قنوات تليجرام المتخصصة في التقارير المثيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك