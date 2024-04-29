مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: انخفاض سعر الدولار اليوم لن يفيدنا بشيء

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه يرى بأن انخفاض سعر الدولار في الوقت الراهن «لن يفيد بشيء»، مشيرًا إلى أن أسعار السلع انضبطت في الأسواق بصورة تسمح بتدبير الدولار للمستورد والمصنع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الأهم هو تشجيع الحفاظ على استمرارية واستدامة ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر.

وأشار إلى أن رفع الاحتياطي النقدي الدولاري يُمكن الدولة من خفض أسعار العملة على مدار السنوات المقبلة، دون تعرضها للدخول في صدمات أخرى.

وشدد على أهمية الاستمرار في تدبير العملة للمستوردين والمصنعين، قائلًا إن «السوق ضبط نفسه على الأسعار الحالية للدولار».

وأكمل: «سعر الدولار يشهد تلك الأيام انخفاضًا بمعدلات بسيطة، ودخول أموال رأس الحكمة يجعل المواطنون يتنازلون عن الدولارات للبنوك، خاصة أن الفائدة على الجنيه المصري مرتفعة جدا».