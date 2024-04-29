تايلاند تترنح تحت موجة حارة مع تسجيل بعض المناطق رقما قياسيا جديدا

تعرضت تايلاند لموجة حارة شديدة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، حيث حذرت السلطات اليوم الاثنين، من طقس سيء في غضون الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات من إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية، أن أكثر من ثلاثين منطقة في أنحاء مقاطعات تايلاند الـ 77 شهدت درجات حرارة قياسية في أبريل الجاري ، وهو يعد عادة وبشكل عام الشهر الأكثر سخونة في السنة ، مع ارتفاعات جديدة حطمت الأرقام القياسية التي يعود تاريخها إلى عام 1958.

وقالت بلومبرج اليوم الاثنين، إن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في 26 مقاطعة هذا الشهر .

وسجلت مقاطعة لامبانج الشمالية ، أعلى درجة حرارة حتى الآن هذا العام عند 2ر44 درجة مئوية ، لتقترب رويدا من أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في تايلاند، ألا وهي 6ر44 درجة مئوية، التي شهدتها البلاد لآخر مرة في عامي 2016 و 2023.

وارتفع استخدام الطاقة في تايلاند إلى مستوى قياسي يوم السبت الماضي، حيث بلغ 36356 ميجاوات مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد ، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية متكررة وسط ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وقالت وزارة الصحة العامة الأسبوع الماضي، إن الوفيات المرتبطة بالموجة الحارة ارتفعت إلى نحو 30 حالة على الصعيد الوطني هذا العام.

وكانت السلطات قد حثت السكان، أوائل الشهر الحالي على البقاء في أماكن مغلقة خلال النهار.

وتشهد كثير من المناطق في البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعتاد منذ الشهر الماضي.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أن الصيف الجاري الذي بدأ في تايلاند في نهاية فبراير، سوف يكون أشد حرارة بواقع درجتين عن المعتاد.

وهناك مخاوف من أن مؤشر الحر ، أي مدى الاحساس بالحرارة عند الأخذ في الاعتبار حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح، سوف يصل لأكثر من 50 درجة مئوية.