محكمة ليتوانية تقضي بسجن زوجين بعد إدانتهما بالتجسس لصالح بيلاروس

قضت محكمة في ليتوانيا، بسجن زوجين بعد إدانتهما بالتجسس لصالح بيلاروس المجاورة.

وأعلنت محكمة كلايبيدا الإقليمية، اليوم الأربعاء، إدانة الزوجين بتهمة جمع ونقل معلومات حول الهياكل العسكرية لليتوانيا، إحدى دول البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلص القضاة، إلى أن المواطنين الليتوانيين كانا يعملان لصالح جهاز المخابرات البيلاروسي منذ مايو 2022.

وبحسب الحكم، الذي لم يصبح نهائيا بعد، سيقضي الرجل سبع سنوات في السجن، فيما حكم على المرأة بالسجن لمدة ست سنوات ونصف.

ويعتقد أن الزوجين كانا يجمعان معلومات عن الجيش الليتواني والمنظمات التطوعية لصالح بيلاروس، باستخدام الهواتف المحمولة والكاميرات وكاميرات السيارات، وذلك حتى إلقاء القبض عليهما في نوفمبر2023.