الأمم المتحدة: أزمة السودان كابوس والمزيد من المساعدات مطلوب بشكل عاجل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه ممثلو الأمم المتحدة في المؤتمر الدولي الثالث حول السودان في برلين، نداءً إلى المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسودان الذي مزقته الحرب الأهلية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو للمشاركين في المؤتمر الذي استضافته الحكومة الألمانية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي: "إن هذا الكابوس يجب أن ينتهي".

وتحدث كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن انطباعاته خلال زيارة لمنطقة دارفور في الأيام الأخيرة "إن المجتمع الدولي "قد خذل الشعب السوداني حقا".

وأضاف: "لقد فشل في منع اندلاع هذه الحرب الرهيبة وفشل في حماية المدنيين في كل مكان بما في ذلك النساء والأطفال".

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية قادرة على تخفيف المعاناة لكن يجب أن يتمكن عمال الإغاثة من العمل بأمان ودون عوائق.

علاوة على ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتمويل المساعدات.

وأكد سكاو، أن برنامج الأغذية العالمي لا يمكنه حالياً حتى تحمل تكلفة حصص غذائية كاملة للأشخاص في المناطق المتضررة من المجاعة.

وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر، إن السودان كان "مختبرا للفظائع".

وذكر أن نحو 34 مليون شخص في السودان يعتمدون على المساعدات ويعاني 19 مليونا من الجوع ولا يستطيع عشرة ملايين طفل الوصول إلى المدارس.

وتهدف خطة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى الوصول إلى 14 مليون شخص لكن هذا يتطلب 2.2 مليار دولار.

ويشهد السودان، حرباً منذ أبريل 2023 مع اندلاع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث نزح نحو 12 مليون شخص ويواجه نصف السكان الجوع. وحتى الآن، قُتل 40 ألف شخص على الأقل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.