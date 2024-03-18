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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الاثنين، تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع خلال يناير الماضي، في ظل مساهمات إيجابية من قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والكهرباء.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0.3% في ديسمبر الماضي. وكان من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.1%.

وتراجع استهلاك الأسر بنسبة 0.4% خلال فبراير الماضي، ما يعكس بصورة كبيرة الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 0.7%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.4%.