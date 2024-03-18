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مصدر أمني: السيطرة على حريق فندق جوهرة الأهرام دون إصابات.. والسبب ماس كهربائي

وليد ناجي
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:33 ص

قال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب في فندق جوهرة الأهرام، دون أي إصابات بشرية.

وأوضح المصدر إن القوات الأمنية تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل فندق جوهرة الأهرام بمنطقة الكوم الأخضر بشارع الهرم، فدفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لأي عقارات مجاورة.

وأكد المصدر أن الحريق تصاعدت منه أدخنة كثيفة تصور أن الحريق ضخم إلا أنه النيران كانت محدودة بالداخل بالطابق الأول من الفندق وتصاعدت الأدخنة من النوافذ وهو ما أدى لحالة فزع من قبل الأهالي خوفا من انتشار النيران بالعقارات المجاورة.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية بمجرد وصولها فرضت كردونا أمنيا، وسيطرت على النيران وأجرت عمليات التبريد بمكان الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأشار المصدر إلى أن الفحص المبدئي لمكان الحريق أرجع السبب لاشتعال النيران لماس كهربائي بالطابق الأول، والمتواجد به بعض الأثاث والتي تحوي على كميات من خامات البلاستيك، والتي ساعدت على تصاعد أدخنة كثيفة من المبنى.

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