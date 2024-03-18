جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم قتله مسؤولا أمنيا بحركة حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي في "حماس" فائق المبحوح داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فيما لم تعقب الحركة على الفور.

وقال الجيش في بيان: "بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) عن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان، تم القضاء على فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس".

وتابع: "جرى قتل المبحوح خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات، حيث كان مسلحا ويختبئ داخل مجمع المستشفى"، على حد قوله، وفقا لوكالة الأناضول.

كما زعم أن "المبحوح كان مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة.. وتم العثور في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته على أسلحة عديدة".

ومنذ فجر الاثنين، تواصل قوة من جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين داخله، وذلك للمرة الثانية من بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر 2023.