بنجلاديش تعتقل قائد مجموعة متمردة مسلحة من الروهينجا

اعتقلت الشرطة في بنجلاديش قائد مجموعة متمردة مسلحة من الروهينجا بتهمة ممارسة أنشطة إجرامية في البلاد، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

واعتقلت الشرطة عطاالله أبو عمار جونوني، قائد "جيش انقاذ روهينجا أراكان"، في منزل بالقرب من العاصمة دكا للاشتباه في ارتكابه جرائم قتل وأعمال تخريب، حسبما قال قائد شرطة المنطقة برايتوش كومار ماجومدر للصحفيين.

وتم توجيه اتهامات إلى "جيش انقاذ روهينجا أراكان"، تحت قيادة جونوني بالمسؤولية عن شن هجمات دموية في عام 2017 على مواقع أمنية في ولاية راخين بشمال ميانمار. وقد أدت هذه الهجمات إلى حملة عسكرية وحشية من سلطات ميانمار أجبرت أكثر من 750 ألفا من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش.

ووفقا لتقرير لمجموعة الأزمات الدولية، قاد جونوني الجماعة المتمردة في راخين منذ عام 2016.

ويقول مسؤولون أمنيون إن "جيش انقاذ روهينجا أراكان" لا يزال نشطا في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في منطقة "كوكس بازار"، في جنوب شرق بنجلاديش، حيث يعيش أكثر من مليون من الروهينجا في ملاجئ مؤقتة بعد هروبهم من العنف في ميانمار.

وقالوا أيضا إن المجموعة متهمة بتهريب المخدرات عبر الحدود والقتل والابتزاز داخل المخيمات.

وقال مفتش الشرطة قيوم خان اليوم الثلاثاء إن الشرطة احتجزت جونوني وخمسة من مساعديه للاستجواب بشأن جرائمهم المزعومة.