قطر: استئناف عدوان الاحتلال على غزة تحدي سافر للإرادة الدولية الداعمة للسلام

أدانت قطر، اليوم، بأشد العبارات، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء، معتبرة أنه تحدي سافر للإرادة الدولية الداعمة للسلام، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها.

وأكدت في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلاً لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة الخارجية، موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.