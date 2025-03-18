ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 412 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم، على القطاع.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، أسفرت عن 412 شهيدا وأكثر من 500 مصاب.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.



