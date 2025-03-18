مسؤول أمني أمريكي يحمل حماس مسؤولية تجدد القتال

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، إن حركة "حماس كان بإمكانها إطلاق سراح الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت الرفض والحرب بدلا من ذلك".

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يقود جهود الوساطة إلى جانب مصر وقطر، قد حذر في وقت سابق من أن على حماس إطلاق سراح الرهائن الأحياء فورا "وإلا ستدفع ثمنا باهظا".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية العسكرية الأخيرة غير محددة المدة ومن المتوقع أن تتوسع.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ستتحرك إسرائيل من الآن فصاعدا ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".