الدفاع المدني في غزة: ارتفاع شهداء مجزرة الاحتلال إلى 400 بينهم أكثر من 130 طفلا

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إن عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 400، بينهم أكثر من 130 طفلًا، إضافة إلى عدد كبير من النساء.

وذكر في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الثلاثاء، أن العدد مرشح للزيادة؛ بسبب نقص الإمكانيات الطبية، وعدم قدرة الأطقم الطبية على التعامل مع الإصابات الخطيرة.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال منازل مأهولة بالسكان، أقل شقة فيها تحوي أكثر من 20 فردًا، لافتًا إلى «مسح عائلات بأكملها من السجل المدني في تلك الغارات».

وأوضح أن «المستشفى المعمداني استقبل أكثر من 150 شهيدا خلال الساعات الماضية»، مرجحًا ارتفاع العدد بسبب كثرة الإصابات الخطيرة.

وحذر من أن «تكرار الاستهداف لقطاع غزة أدى إلى شلل كامل لمنظومة الدفاع المدني»، قائلًا إن الجهاز لا يمتلك القدرات والأدوات والمعدات اللازمة للقيام بالمهام التي توكل إليه.

وأضاف: «شهدنا أكثر من 100 استهداف في دقيقة واحدة، ولا مقدرة لسيارات الإسعاف للوصول إلى تلك المناطق، والاحتلال من جانبه يؤكد عملية القتل وأنه يمعن في سياسة القتل».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.