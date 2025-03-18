يرى أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أن طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة بحكام أجانب مشروعه.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يذاع على قناة «etc»: «طلبات الأهلي مشروعه، ولكن اتحاد الكرة ورابطة الأندية، هي من تدير المسابقة، والانسحاب من القمة قرار خاطئ، مثلما فعل الزمالك سابقًا».

وتابع:«الزمالك والأهلي في حتة تانية من الناحية الجماهيرية، وحلاوة الكرة في وجودهم، وأنا كنت ضد قرار انسحاب الزمالك في الموسم الماضي، وكنت مع طلبات النادي».

وشدد:«الأهلي كان الأقرب للتويج بالدوري المصري، بسبب جماهيره، والزمالك كان تركيزه في الدوري بعد شوية، ولكن بعد مباراة القمة النادي رجع للمنافسة بقوة على البطولة أو حتى احتلال المركز الثاني».

وأضاف:«الدوري بدون الأهلي أو الزمالك لن يكون له طعم، واللجوء للجنة الأوليمبية حل من أجل حل الأزمة، والأهلي سيؤيد القرارات».

وعن محمد صلاح قال:«الخروج من دوري الأبطال سيؤثر على حظوظ محمد صلاح، في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهو يقدم أرقام خرافية في الدوري الإنجليزي، وأفضل جناح في الدوري الإنجليزي، ويتم وضعه مع مبابي».

وشدد:«محمد صلاح تخطى أساطير في الدوري الإنجليزي بأرقامه، وهو لاعب نفتخر به، والجميع في العالم يتحدث عنه، وإن شاء الله أرقامه في باقي مباريات الدوري الإنجليزي، تدعمه للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم».