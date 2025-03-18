شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "أهل الخطايا" نهاية مؤثرة ومأساوية، حيث تجسد الصراع الأزلي بين الخير والشر، متمثلًا في الإنسان والشيطان، إذ يدفع الأخير الأول نحو الخطايا لارتكابها، بينما يحاول الإنسان التوبة والاستغفار.

وفي الحلقة الأخيرة، دارت مواجهة تمثيلية بين نوح (جمال سليمان) وروح الدجال درغام (محمود السراج)، التي تجسدت في هيئة الشيطان، حيث وقف كلاهما وجهًا لوجه في صراع حول من يتحمل مسؤولية الخطايا.

يبدأ المشهد عندما تصطحب هند (فرح الزاهد) الطفل يوسف إلى منزل، ثم يتبعها نوح، ليتفاجأ بروح درغام وأرواح الشر. وهنا، يخبره درغام بأنه يتبرأ من خطايا عائلة أبو زيد، التي ارتكبت الذنوب وتسببت في هلاكها، لينطلق حوار فلسفي وجدلي حول أصل الخطيئة في الأرض.

يدافع نوح عن الإنسان، مشيرًا إلى أن الله ميزه بنعمة التوبة بشرط الاستغفار، ثم يقرأ آيات من القرآن الكريم تحصن من السحر، فتبدأ أرواح الشر في الاحتراق والتلاشي.

قدم جمال سليمان أداءً تمثيليًا متميزًا يعكس إتقانه وحرفيته، وشهدت الحلقة مواجهة درامية قوية بينه وبين الفنان السوداني محمود السراج، بالإضافة إلى باقي الفنانين الذين جسدوا أرواح الشر، وهم: فرح الزاهد، إسلام ماجد، إسلام كابونجا، لينا عبد القوي، ونوران ماجد.

وفي اللقطة الأخيرة من المشهد، تخرج صفية (سوسن بدر) لتحجب رؤية الكاميرا عن جمال سليمان، ويتم الإعلان رسميًا عن إنتاج جزء ثانٍ من "أهل الخطايا"، ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة وتشويق لأحداث الموسم القادم.

يعكس مسلسل "أهل الخطايا" الرؤية الفلسفية التي يتبناها المخرج رؤوف عبد العزيز في أعماله الفنية، حيث يحرص على تقديم دراما حقيقية تنبض بالحياة، وتقترب من الواقع، لتعزيز وعي المشاهدين وتقديم قصص تحمل رسائل عميقة، تتجاوز حدود التسلية إلى التأثير المجتمعي.

يشارك في بطولة "أهل الخطايا" نخبة من النجوم، منهم جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، بالإضافة إلى مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على جوائز متعددة. المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.