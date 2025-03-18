وزيرة خارجية السويد تؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

شددت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، صباح الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

وحذرت في تصريحات نقلتها وكالة «TT» السويدية، من خطورة استئناف القتال في غزة، مع سقوط عدد كبير من القتلى بينهم أطفال.

وحثت الأطراف على إيجاد سبيل للمضي قُدمًا في المفاوضات، مشددة على ضرورة حماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «وصل مستشفيات قطاع غزة 326 شهيدًا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم».