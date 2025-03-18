منتخب مصر يعلن موعد سفره إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب، لخوض مباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، مرانه الثانى باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وشهد معسكر المنتخب الوطنى اليوم انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد هاني و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران اليوم .

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

ويخوض منتخب مصر مرانه عصر اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة على أن تسافر بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء نفس اليوم إلى المغرب لخوض مباراة اثيوبيا.

ويذكر، أن الفراعنة تحتل صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط.