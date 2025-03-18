احتجاجات في تل أبيب مع إعلان إسرائيل استمرار العدوان على غزة

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن هجمات بلاده على قطاع غزة ستستمر في الأيام المقبلة، وذلك في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات في تل أبيب ضد استمرار الحرب.

وقال ساعر في اجتماع لمنظمة ضغط إسرائيلية أمريكية: "هذه ليست عملية ليوم واحد". وأضاف أنه تم قبل أيام قليلة اتخاذ قرار استئناف الهجمات الكبرى اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار دام لمدة شهرين.

وتابع ساعر أن حركة حماس رفضت مقترحين قدمهما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار، وإن الوضع لا يمكن أن يستمر.

لكن خرج متظاهرون في شوارع تل أبيب احتجاجا على استئناف الحرب خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين.

وكتب على لافتة حملها متظاهرون أن تجدد الهجمات يعني "الحكم بالإعدام على الرهائن"، وهتفوا "لماذا لا يزالون في غزة؟.

وبحسب الإسرائيليين، لا يزال هناك 24 أسيرا على قيد الحياة محتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثث 35 آخرين.

كما أن الاحتجاجات في تل أبيب كانت أيضا ضد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يوم الأحد بسبب "انعدام الثقة".