قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بسام خلف، إن كل الخيارات متاحة عقب استئناف قوات الاحتلال لقصفها على قطاع غزة، مؤكدًا أن «كل الخيارات متاحة والحركة مستمرة في المواجهة ولن تستسلم».

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء، أن «التحرّك الإسرائيلي والقصف على القطاع كان متوقعاّ بعد حديث الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن أحداث اليمن»، منوهًا أن «ويتكوف أعطى ضوء أمريكيًا أخضر للعودة إلى ارتكاب المجازر في غزة».

ولفت إلى أن «الحصار السابق الذي بدأ منذ أسبوعين على القطاع، كان مؤشراً واضحاً لإمكانية استئناف الحرب».

وأكمل: «كل الخيارات متاحة ولدى الحركة صواريخ لم يتم استخدامها حتى الساعة وسيتم مواجهة الجيش الإسرائيلي بها، كذلك الهجوم على نقاط التماس حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي».

وأشار إلى اعتزام الحركة التواصل مع الوسطاء في مصر وقطر، الراعيين الأساسيين لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطًا في المفاوضات؛ لأنها تبرّر لإسرائيل إجرامها وعدوانها».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.