ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 404 شهداء و562 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم، على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 404 شهداء و562 إصابة، حتى اللحظة، ذاكرة أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام، وجاري العمل على انتشالهم».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.