دافع الكاتب الصحفي خالد صلاح، مؤلف مسلسل «معاوية» عن رؤيته للمسلسل الذي أثار جدلا واسعا خلال موسم دراما رمضان، مشددًا أنه يهدف إلى تقديم قراءة تاريخية بشرية للصحابة، في إطار تجديد الخطاب الديني.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار» إن «الأمة تعاني معاناة كبيرة مع التيارات الدينية المتطرفة التي تقدس كلام السلف وكأنه كلام الله»، مشيرا إلى أنه «عندما أحدهم ابن تيمية قال؛ فكأن النبي هو الذي قال».

ورأى «أننا نمنح قداسة لكل السلف، قد تكون هذه القداسة أو الفتاوى مرتبطة بعصرهم لا بعصرنا»، مؤكدا أن «مناقشة الوقائع التاريخية ورؤية الصحابة الكرام، الذين لهم تقديرهم وأفضالهم وأسبقيتهم؛ لكن رؤيتهم في المشكلات السياسية التي حدثت تبين أنهم كانوا يتصرفون كبشر وليسوا كأنصاف أنبياء».

وشدد أن «إسقاط القداسة عمن لا يستحق هذه القداسة، في وجهة نظري، بداية لخطاب ديني جديد»، موضحا أن الخطاب يبدأ من خلال قراءة التاريخ في المسلسل، لا سيما وأن الناس اليوم ليس لديهم رفاهية القراءة المطولة لساعات، وقد لا يصل خيالهم إلى تصور الواقع كما كان.

وأكد أن المسلسل يحاول من وجهة نظره تقريب ذلك الواقع، و«إظهار أن الصحابة كانوا بشرًا يصيبون ويخطئون، ويتخذون قرارات صحيحة، وقرارات أخرى غير صحيحة في مرات كثيرة، وأن بعضهم كان له مطامع وهوى للسلطة، وبعضهم كان لديه ورع وتقوى؛ لكنه لا يصلح للإدارة».

وأضاف أن جميع الأحداث التي يناقشها المسلسل هي أحداث تاريخية، مؤكدا: «نحن لم نتطرق للمسألة الدينية من قريب أو بعيد، حتى في الثورة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان هناك أسباب دينية للثورة كحرق المصاحف وتغيير سنة النبي في صلاة المسافر؛ لكننا لم نخض إلا في الأسباب السياسية».