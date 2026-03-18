مسئول بريطاني سابق: ترامب أساء فهم حلف الناتو بالكامل

قال مسئول بريطاني سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أساء فهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل كامل"، وذلك بعد انتقاداته لدول الحلف بسبب رفضها المساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وكان ترامب قد اتهم أعضاء الناتو بارتكاب "خطأ غبي" لعدم مشاركتهم في تأمين المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخلال حديثه من المكتب البيضاوي، يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه أُبلغ من قبل معظم الحلفاء أنهم لا يرغبون في الانخراط في الصراع.

وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى أي مساعدة" من الناتو، "لكن كان ينبغي عليهم أن يكونوا هناك"، واصفا ترددهم في إرسال سفن كاسحة للألغام إلى الخليج بأنه "غير عادل".

من جانبه، قال اللورد بيتر ريكيتس، المندوب الدائم السابق لدى الناتو والرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي البريطاني، في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي 5 لايف"، إن ترامب "أساء فهم الناتو بالكامل"، موضحا أن الحلف "تأسس كتحالف دفاعي".

وأضاف: "هذه حرب اختارتها الولايات المتحدة. لم يتم التشاور معنا بشأنها، ولم يكن ضمن اتفاق الناتو أن يتبع الحلفاء الولايات المتحدة في أي حرب تختار خوضها".

وتابع: "ما يقصده، بالطبع، هو أنه إذا كنا سندعم دول الناتو في مناطقها، فإننا نتوقع دعمها في أماكن أخرى أيضا"، معتبرا أن ذلك يشكل "جرس إنذار لجميع الدول الأوروبية" لتعزيز تعاونها فيما بينها.