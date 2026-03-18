ارتفاع أسعار النفط 3% وسط ترقب قرار أمريكي بشأن الفائدة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3%، الأربعاء، في ظل إغلاق مضيق هرمز، واستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووسط ترقب قرار أمريكي بشأن الفائدة.

وبلغ سعر خام برنت 105.9 دولارات للبرميل بزيادة 3 بالمئة في تعاملات الأربعاء، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 96.26 دولارا بزيادة 0.05 بالمئة مع حلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش.

وتسبب هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وتسبب تقييد الملاحة بالمضيق بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء بشأن الفائدة، حيث تشير التقديرات إلى الإبقاء عليها ضمن نطاق 3.5 و3.75 بالمئة للاجتماع الثاني.

وفي 28 يناير أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند مستويات ما بين 3.5% و3.75%.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.