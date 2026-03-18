يواجه ريال مدريد خطر فقدان عدد من أبرز نجومه خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا، قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الفريق الملكي قد حجز مقعده في هذا الدور بعد تفوقه على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن ثمن النهائي.

وبحسب التقارير، فإن 6 لاعبين من ريال مدريد مهددون بالغياب عن إياب ربع النهائي حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، دين هويسين، وألفارو كاريراس.

ومن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ وأتالانتا، مع أفضلية واضحة للفريق الألماني بعد فوزه الكبير ذهابًا بنتيجة 6-1.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب يومي 7 و8 أبريل، على أن تُقام مواجهات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته، في صراع قوي على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.